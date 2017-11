Accident de microbuz, in judetul Iasi. PLAN ROSU de interventie: 10 oameni la spital

O informatie de ultima ora anunta faptul ca un microbuz destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident de circulatie, in urma caruia autoritatile au activat Planul Rosu de interventie, semn ca sunt victime multiple.

UPDATE 2: Noi informatii, venite de aceasta data dinspre Departamentul pentru Situatii de Urgenta, din cadrul Ministerului de Interne, indica faptul ca sunt 10 oameni care au fost dusi la spital. “Planul Rosu de Interventie a fost activat in judetul Iasi, in zona localitatii Raducaneni, in urma producerii unui accident intre un microbuz si un camion. Din primele informatii de la fata locului, 16 persone au fost implicate in accident, iar 12 au nevoie de ingrijiri medicale, dintre care 10 au fost transportate la spital. La fata locului intervin 8 ambulante de la SMURD si Serviciul de Ambulanta Judetean”, suna mesajul transmis de reprezentantii DSU, via Facebook.

UPDATE: Conform Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc intre un TIR si un microbuz, pe DN 28.

Reprezentantii Infotrafic informeaza ca ar fi vorba despre sase persoane ranite. Si anunta o posibila cauza a producerii accidentului si mentioneaza ca la momentul de fata circulatia in zona e complet blocata. “Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate din partea tirului, iar in urma impactului au rezultat 6 persoane ranite usor din microbuz. In acest moment traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, in vederea efectuarii cercetarii locului faptei si acordarii de ingrijiri medicale victimelor”, transmite sursa citata.

—

Accidentul a avut loc in zona localitatii iesene Raducanesti. Din cate a precizat Diana Cimpoiesu, de la UPU SMURD Iasi, intr-o interventie telefonica la Antena 3, sunt cel putin 12 persoane ranite, toate fiind gasite constiente, una incarcerata. “Numarul de persoane cu diverse traumatisme se estimeaza intre 12 si 20, pentru ca erau 26 in microbuz”, declara Cimpoiesu.

Catre locul accidentului au fost directionate mai multe echipaje medicale si mai multe masini ale salvarii, inclusiv destinate victimelor multiple.

Pana la momentul de fata nu se cunosc mai multe detalii despre conditiile in care a avut loc incidentul rutier.

sursa foto: Facebook