Accident foarte grav in Capitala: un barbat a murit

Un tanar a sfarsit in conditii greu de imaginat, dupa ce masina la volanul careia se afla s-a izbit de un gard de beton.

Accidentul a avut loc in cursul noptii de duminica spre luni, undeva in zona Prelungirea Ghencea din Capitala. Impactul a fost atat de violent, incat soferul, un barbat in varsta de circa 35 de ani, a pierit, fara ca medicii sa mai poata face ceva pentru a-l readuce la viata.

Din cate se pare, coliziunea s-ar fi produs pe fondul neadaptarii vitezei, dar si a faptului ca in zona ar fi ramas gropi, in urma unor lucrari facute la canalizare. Ramane ca politistii sa stabileasca exact cum anume s-a produs accidentul in urma caruia a pierit tanarul sofer.

