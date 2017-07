Accident foarte grav in Capitala, soldat cu doi morti si doi raniti

Imagini greu de privit, surprinse joi dimineata, in zona Grozavesti din Capitala, la locul impactului violent dintre doua autoturisme.

Un taximetru si o alta masina s-au izbit in plin, ricosand si in alte doua autobuze RATB oprite pe Splaiul Independentei, la capatul liniei 601. In urma accidentului, soferul de pe taxi a murit pe loc, potrivit Antena 2. Celalalt sofer nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind de asemenea declarat decedat.

De asemenea, in urma coliziunii, alte doua persoane au fost ranite. Medicii de la ambulantele ajunse la fata locului le-au acordat primul ajutor, iar apoi le-au transportat la spital.

Inca nu se cunosc detalii in privinta conditiilor in care s-a putut produce impactul cu urmari atat de grave, insa in zona a ajuns si politia, reprezentantilor legii revenindu-le misiunea de a stabili cum s-a intamplat totul.

sursa foto: antena3.ro