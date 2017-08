Accident feroviar cu zeci de raniti, in SUA

Coliziunea unui tren de viteza cu un altul, care stationa, a trimis pe mana medicilor peste 40 de persoane.

Mai exact, 42 de oameni au fost raniti in urma incidentului feroviar produs la primele ore ale zilei de, ora locala, in statul american Pennsylvania, conform CNN. Zona a fost impanzita de masini ale salvatorilor. Printre raniti se numara si barbatul care conducea trenul si de la care se spera sa se afle informatii esentiala despre conditiile producerii accidentului. Din cate se pare, nu ar fi vorba despre leziuni de natura sa le puna vietile in pericol.