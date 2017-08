Accident dramatic: 3 morti, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in raul Dambovita

Au fost momente terifiante pentru cei 9 oameni aflati intr-un microbuz ce a ajuns sa se rastoarne in apa raului Dambovita. Din pacate, trei persoane nu au supravietuit accidentului, oricat au incercat medicii sa le salveze vietile.

Accidentul – ale carui cauze urmeaza sa fie stabilite de catre oamenii legii – a avut loc luni dimineata, la intersectia Splaiului Dudescu cu Soseaua de Centura, din cate au transmis oficialii ISU Bucuresti Ilfov, Inspectorat al carei reprezentanti au intervenit la locul tragediei.

Cand au ajuns salvatorii in zona, cu mai multe ambulante, dar si un echipaj de descarcerare, au gasit sase dintre victime in viata, care reusisera sa iasa singure din autovehiculul aflat in apa. Dintre acestea, cinci persoane au fost duse la trei spitale din Capitala, pentru ingrijiri suplimentare.

Ceilalti trei oameni, insa, au fost scosi la mal de catre scafandrii care au insotit echipele de salvare – doua victime ramasesera prinse intre fiarele masinii, iar o a treia a fost recuperata la o distanta de cateva zeci de metri de microbuz. Din pacate, toate aceste trei victime – printre care si o copila de doar 8 ani – au pierit.

sursa foto; Facebook/ISU Bucuresti-Ilfov