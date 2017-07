Accident de tren cu zeci de raniti in Spania (VIDEO)

Peste 40 de persoane aflate intr-un tren ajuns in statia Francia, din centrul orasului Barcelona, au avut de suferit de pe urma unui accident in care a fost implicata garnitura.

S-a intamplat in jurul orei 7 dimineata, drept urmare la o ora de varf. Se pare ca sunt 48 de raniti, cinci dintre ei in stare mai grava. La fata locului au ajuns un numar mare de echipaje medicale, care au acordat chiar pe peron primele ingrijiri pasagerilor care s-au ales cu leziuni de pe urma accidentului in care a fost impicat trenul de calatori.

Presa internationala scrie ca o ipoteza ar fi ca trenul ar fi intrat cu viteza in statie, lovindu-se de platforma de la capatul sinei. De altfel, din imaginile surprinse la fata locului si ajunse pe Youtube se vede ca locomotiva este avariata destul de puternic in partea din fata.







sursa foto: captura youtube