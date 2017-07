Accident de microbuz pe A1: trei oameni, dusi la spital

Salvatorii timiseni au fost chemati de urgenta in ajutorul persoanelor aflate in doua autovehicule implicate intr-un accident ce a avut loc joi dimineata, pe autostrada A1, intre Recas si Izvin. Au fost 13 oameni implicati in accident, doar 3 dintre ei ajungand la o unitate medicala.

Microbuzul avea la bord 9 oameni, toti cetateni bulgari, in timp ce in masina mica erau patru oameni, anunta reprezentantii ISU Timis, care mentioneaza ca doar soferul mizrobuzului s-a ales cu rani – usoare- in urma impactului. Totodata, cadrele medicale de la ambulantele ajunse la locul coliziunii au dus la spital doua dintre persoanele aflate in autoturism.

Ramane ca politistii sa stabileasca exact conditiile in care a avut loc accidentul.

sursa foto: Facebook/ISU Timis