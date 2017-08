Accident cumplit langa Capitala: patru persoane au murit, lovite de un tren Bucuresti-Constanta

UPDATE 4: Incepand cu ora 11.49, CFR Calatori transmite ca trenul in cauza, IR 1983, si-a reluat parcursul.



UPDATE 3: “CFR Calatori informeaza ca azi, 17 august 2017, in jurul orei 09:20 trenul IR 1983 Bucuresti – Constanta a lovit in zona Pasarea un grup de 4 persoane. Procuratura este la fata locului pentru efectuarea cercetarilor. Circulatia trenurilor in zona este afectata, inregistrandu-se intarzieri semnificative. Ca si efect trenurile spre / dinspre litoral vor circula cu intarzieri”, transmit reprezentantii CFR Calatori.

UPDATE 2: Bilantul tragediei de pe calea ferata este tragic: sunt patru persoane care au pierit in urma accidentului de tren -trei copii – cu varste intre 2 si 12 ani – si o femeie de 25 -30 de ani, din cate a precizat purtatorul de cuvant al IGPR-ului, Georgian Dragan. Oficialul Politei a transmis si faptul ca se fac cercetari la fata locului, menite sa stabileasca exact ce anume s-a intamplat in acest caz.

Trebuie spus ca in cazul de fata se vehiculeaza – pe surse pana la momentul de fata – varianta ca ar fi putut vorba despre o intentie a femeii de a incheia conturile cu viata, avand in vedere ca asupra ei s-ar fi gasit un bilet de adio, din cate anunta televiziunile de stiri.

UPDATE: In urma accidentului produs pe Magistrala 800 Bucuresti-Constanta, undeva intre localitatile Pasarea si Branesti, din Ilfov, traficul feroviar in zona este blocat. De asemenea, sunt sanse sa apara intarzieri si la alte doua trenuri care ar fi urmat sa ruleze pe acelasi traseu.

Doua persoane au murit, lovite de un tren ce rula pe ruta Bucuresti-Constanta.

Drama pe calea ferata, in apropiere de Capitala, mai exact in Halta Branesti. O garnitura care pornise din Bucuresti si care urma sa ajunga la Constanta a lovit mai multe persoane.

In prima faza, se stie ca doua persoane – si anume o tanara si un copil de circa 10 ani au pierit. O confirmare a celor doua decese a venit chiar din directia sefei Ambulantei Bucuresti-Ilfov, intr-o interventie in direct la Antena 3. Alis Grasu a precizat ca apelul la 112 a fost facut la ora 9.27, fiind anuntat accidentul feroviar, prima ambulanta ajungand in zona in 7 minute.

Oficialul de la Ambulanta a explicat faptul ca din relatarile celor aflati la fata locului exista suspiciunea a inca doua sau trei persoane s-ar putea afla sub tren. Este, insa, vorba despre o varianta vehiculata de martori, Alis Grasu subliniind ca “nu avem date certe” in aceasta privinta.

foto: Facebook