Accident cu zeci de morti si raniti, in Pakistan

Scene dramatice s-au derulat la locul unui grav accident rutier in care a fost implicat un autobuz. La fata locului au intervenit salvatorii, care au incercat sa le acorde cat mai repede ajutor victimelor.

Accidentul a avut loc in zona Dhok Pathan, seara trecuta, din cate anunta presa locala. Din pacate, pentru salvarea a cel putin 24 de persoane nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul. Totodata, in cazul de fata, din cate anunta tribune.com.pk, au fost peste 60 de raniti.

Eforturile echipelor de salvare s-au concentrat pe preluarea cat mai rapida a ranitilor, in vederea transportarii lor la spital. Interventia a fost dificila, avand in vedere ca mijlocul de transport, la bordul caruia s-ar fi aflat in jur de 90 de persoane, a cazut de pe un pod intr-un defileu, la o adancime considerabila.

sursa foto: captura video samaa.tv