Accident cu un autobuz in centrul Bucurestilor – doi raniti

Razboi religios in Ardeal!

DEZVALUIRI

In aceste zile tocmai ce se pune la cale un plan pe cat de ambitios, pe atat de riscant si cu o miza mult mai mare decat „prima etapa” a „foii de parcurs” stabilita in laboratoarele democrate de peste Ocean, si anume inlocuirea lui Mihai Daraban de la conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Ce-i drept, „tinta in miscare” a „pucistilor” nu este in niciun caz actualul presedinte al CCIR, Mihai Daraban, ci, foarte posibil, doar unul dintre consilierii acestuia. Ceea ce ar putea transforma insa scandalul din start intr-unul transfrontalier, tinand cont de legaturile mai mult decat excelente ale acestuia din urma cu cercuri politice ci nu doar mai mult decat influente pe axa diplomatica Berlin – Bruxelles.