Accident cu doua victime la Movilita

Echipaje de salvare, dar si de politie au ajuns duminica pe drumul national 2.

Apelul a fost facut ca urmare a unui accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Conform Centrului Infotrafic, nedoritul eveniment rutier a avut loc la intrare in localitatea ialomiteana Movilita, undeva in zona kilometrului 40 al DN 2 si s-a soldat cu doua victime.

Momentan nu se cunosc cauzele ce au dus la producerea coliziunii rutiere. Aceste aspecte urmeaza, insa, sa fie stabilite in cadrul unei cercetari desfasurate la locul impactului. Accidentul a afectat, pentru o perioada, circulatia autovehiculelor in zona respectiva.

sursa foto: Facebook