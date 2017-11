Accident cu doua autoutilitare si un autoturism pe DN 7

Circulatia rutiera pe DN7 Pitesti-Ramnicu Valcea a fost afectata, temporar, pe fondul producerii unui nedorit eveniment rutier.

Doua autoutilitare si un autoturism au fost implicate in accidentul ce a avut loc la kilometrul 151 al DN7, undeva in zona localitatii Moraresti, din judetul Arges, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic al Politiei. Aceeasi sursa a transmis ca un om a fost ranit in acest accident.

La fata locului au ajuns echipaje medicale si de politie. Oamenii legii au inceput verificarile menite sa lamureasca si conditiile in care s-a produs coliziunea. La momentul de fata, circulatia rutiera in zona a revenit la normal.