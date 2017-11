Accident cu cinci raniti, in zona localitatii ilfovene Snagov

SOC: DOSARUL LUI PUIU POPOVICIU SE INTOARCE LA FOND!

News

Seria uluitoare de dezvaluiri din ultima vreme privind abuzurile comise in dosarul "Baneasa", care au dus la condamnarea omului de afaceri Puiu Popoviciu la o pedeapsa de 7 ani de inchisoare par sa ii fi convins pe magistratii Inaltei Curti ca ceva este totusi putred in aceasta ancheta in care, reamintim, Puiu Popoviciu a fost condamnat penal inainte de a se stabili un prejudiciu, controversatul judecator Corneliu Ioan Bogdan Tudoran incercand de abia cum, in civil, "sa stearga urmele".