Diploma. Academia Nationala de Informatii s-a autosesizat dupa spusele lui Teodorovici

Declaratiile unui fost ministru social-democrat cu privire la o diploma ce i-ar fi fost acordata fara ca macar sa fi dat pe la cursuri au iscat reactii nu doar in spatiul public, ci si in randul Academiei vizate de dezvaluirea in cauza.

In replica la afirmatiile facute seara trecuta de catre fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, la un post TV, reprezentantii Academiei Nationale de Informatii au anuntat, miercuri, ca se vor face verificari. “Domnul Eugen Teodorovici a absolvit Colegiul National de Informatii in 2013, un curs postuniversitar de 45 de zile dedicat civililor. Senatul actual al Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul” (ANIMV) s-a autosesizat pentru a verifica conditiile de absolvire in cazul domnului Teodorovici. Va informam ca rezultatul acestor verificari va fi comunicat public pe site-ul ANIMV”, suna precizarile postate pe pagina electronica a forului.

“Eu am o diploma de la Academie (…) academia de minti luminate, de trei luni de zile este un curs postuniversitar, (…) am o diploma de master sau ce este el, curs postuniversitar, de 3 luni de zile, unde n-am fost nici macar o data. Intrebati-i pe cei care mi-au dat diploma”, a sustinut, zambind, Teodorovici, seara trecuta, al TVR 1.

sursa foto: captura TVR 1