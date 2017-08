Academia de Canguri si Pelicani A.I. Cuza

Cei care au participat la examenul de admitere la Academia de Politie A.I. Cuza au crezut ca e usor sa castige concursul. Sudoarea le-a curs pe frunti nu la probele sportive sau la celelalte discipline. Nici vorba. Abia cand s-au afisat rezultatele i-a luat cu tremurat de maini si genunchi, plus valuri de sudoare si de injuraturi.

Nu are importanta ce si cat au invatat. Mascarada e mascarada si cine vrea sa ajunga politist trebuie s-o ia in piept. Daca te tin nervii si pilele puse in functiune, nu ai cum sa nu castigi.

Militia cu cai de lemn

Pentru multi, examenul reprezenta sansa vietii. Treaba lor ce i-a indemnat spre meseria asta care scade media de viata in Romania, pentru novici, dar care te propulseaza unde vrei daca mai suna si tata acolo unde trebuie. La afisarea rezultatelor, caci despre asta este vorba, a fost circ. Grilele de corectare au fost elaborate in cel mai curat stil militienesc. Nu are importanta subiectul, unele grilele prevedeau raspunsuri ca si cum s-ar fi intrebat cati canguri mai traiesc in Delta Dunarii: 1879, 1996 sau multi? Iau o intrebare de anul trecut, valabila pentru orice daramare de rezultat. „La 24 aprilie/7 mai 1918 Romania semneaza cu Puterile Centrale Tratatul de Pace de la: Bucuresti, Iasi, Brest Litovsk sau Paris?”. Raspunsul de anul acesta, conform grilei aleia smechere, ar fi fost „CFR nu are linie directa intre Bucuresti si Brest Litovsk, fraierilor, asa ca s-a semnat pe Varful Caraiman”! Sau, in ce an a avut loc batalia de la Podu Iloaiei, sa zicem? Grila prevedea un singur raspuns valabil: pelicanii sunt animale de companie! Academia a venit repede cu precizari. Atat de alambicate incat iti lasa impresia ca pelicanii de la punctul 3, notati cu raspunsul b.1, se inlocuiesc prin cangurii de la a.6. Umorul involuntar sau mistocaresc al mai marilor politistilor care au corectat nu exclude o intrebare elementara. Cine stia dinainte cati canguri au participat la Rascoala lui Gheorghe Doja, de au dat raspunsul corect?