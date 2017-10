Abuz in serviciu. Iordache: daca va fi un prag modic, cred ca nu va deranja pe nimeni

Trecand in revista principalele modificari propuse de Comisia speciala pe care o conduce, in privinta modificarilor aduse pachetului de legi ale justitiei, presedintele forului parlamentar a adus in discutie si un prag pentru abuzul in serviciu.

“Acel prag care suscita foarte mare interes a fost solicitat si in cele doua decizii ale CCR. Iar daca va fi un prag modic, cred ca nu va deranja pe nimeni”, a sustinut fostul ministru al Justitiei, Iordache invocand propunerea facuta de Asociatia Magistratilor – de 10 salarii minime – “undeva la 19.000 (de lei -n.r)”

Iordache a adaugat ca pana la momentul de fata ar fi “14-15 formule”. Si ca aceste dezbateri s-ar putea continua in cursul zilei viitoare.

