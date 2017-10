A sunat la Telverde Anticoruptie, plangandu-se de un medic. Ce a urmat 3 ore mai tarziu!

De la un telefon la Linia Verde Anticoruptie a pornit o adevarata mobilizare a reprezentantilor Directiei Generale Anticoruptie, care au pus la cale o actiune de flagrant, menita a demonstra spusele persoanei care a facut apelul.

Actiunea la care DGA-ul face referire in prima zi a acestei saptamani dateaza de vineri si vizeaza un doctor de la spitalul municipal din orasul Tecuci. O femeie a fost cea care a pus mana pe telefon si, in cursul diminetii zilei de 20 octombrie, a sunat pentru a face reclamatia, “actiunea de prindere in flagrant fiind organizata cu maxima operativitate la numai 3 ore de la efectuarea apelului telefonic”.

Respectivul medic este cercetat la momentul de fata sub control judiciar, fiind acuzat de luare de mita, dupa ce ar fi fost prins “in timp ce a primit cu titlu de mita suma de 500 lei de la o persoana denuntatoare. In schimbul banilor, medicul i-a promis ca nu va plati taxele aferente perioadei in care a fost spitalizata”, din cate se mentioneaza in comunicatul DGA.