A recunoscut si cere sa fie eliberat din arest

Aflat de de cateva luni in arest preventiv, ajuns luni in fata instantei, in speta la Curtea de Apel Bucuresti, fostul manager de la “Malaxa” a cerut cercetarea intr-un regim mai bland, si anume arestul la domiciliu.

Invocand atat probleme medicale, cat si faptul ca recunoaste faptele pe care i le imputa procurorii si pe care le-ar regreta, Secureanu ar vrea sa fie judecat in procedura simplificata, stiut fiind faptul ca astfel ar putea beneficia de o reducere a pedepsei.

DNA-ul l-a trimis in judecata pe Florin Secureanu in mai, acuzandu-l de delapidare si luare de mita.