A primit 155.500 euro penttru ochiul pierdut intr-un accident auto

O firma de avocatura din Bucuresti a anuntat ca a castigat un proces in care a reprezentat un barbat de 66 de ani din Crevedia, jud Giurgiu, victima unui accident rutier.

Barbatul a fost acrosat de un autoturism cu oglinda dreapta, in timp ce se deplasa pe un moped, pe 2 iunie 2015. In urma impactului, giurgiuveanul a suferit leziuni traumatice la nivelul capului, fetei, ochiului si obrazului drept, genunchiului stang si a mainilor. Leziunile suferite au necesitat 80 de zile de spitalizare, iar in urma accidentului, barbatul si-a pierdut in totalitate vederea de la ochiul drept, iar la ochiul stang, aceasta functioneaza la doar 70-75% din capacitate. Barbatul a cerut in instanta despagubiri de 900.000 lei (200.000 euro) din partea firmei de asigurare cu care semnase conducatorul auto, constand in daune morale. Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au stabilit cuantumul despagubirilor la 700.000 lei (155.500 euro), la care se adauga 3.497 lei daune materiale si 9.707 lei cheltuieli de judecata. Cea mai mare despagubire platita vreodata in cazul unui accident auto a fost de aproape 1.000.000 euro, in cazul unei fetite de 5 ani care a ramas fara o mana, in 2006. In 2014, o firma de asigurari a platit 287.500 euro familiei Aurei Ion, moarta in accidentul aviatic din Apuseni. In 2011, o tanara din Cluj, victima a unui accident auto, a primit despagubiri de 450.000 de euro si o renta pe viata de 1.200 euro. Femeia de 19 ani a ramas paralizata.