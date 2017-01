A platit taxa de drum pentru cele trei masini cu 5 roabe pline cu monezi!

In semn de protest fata de lipsa de intelegere si de colaborare ale organelor fiscale locale, un barbat din statul american Virginia a decis sa dea o lectie autoritatilor din Russell County, prezentandu-se cu nu mai putin de cinci roabe pline cu monezi de 1 cent. Conform ziarului Herald Courier, pentru a-si onora datoriile, domnul Nick Stafford a transportat 300.000 de monezi de 1 cent, un total de 725 de kilograme in bani, putin peste suma necesara taxelor de drum aferente celor trei autoturisme detinute. Anterior, Nick Stafford daduse autoritatea respectiva in judecata, pentru lipsa de comunicare, insa judecatorul a decis ca organele abilitate nu au incalcat legea in niciun fel, iar taxa de drum trebuie platita. Unsprezece persoane au fost nevoite sa ajute la transportarea banilor la centrul de incasare, a declarat Stafford pentru sursa citata. “Daca tot m-au agasat in ultimul hal, macar sa le fac si eu viata mai usoara”, a declarat protestatarul.