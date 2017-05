A pierit subit. I s-a facut rau in timpul unui eveniment destinat sustinerii lui Macron

Cu doar o zi inainte sa se desfasoare turul secund al alegerilor din Franta s-a aflat ca o femeie parlamentar si-a gasit sfarsitul in mod tragic, chiar in timp ce se afla in fata catorva sute de sustinatori ai candidatului centrist Emmanuel Macron.

Evenimentul de sustinere a campaniei lui Macron a avut loc deunazi, in Plouisy, o localitate aflata in vestul statului francez. Din cate noteaza presa internationala, Corrine Erhel urma sa le vorbeasca celor prezenti la evenimentul electoral, insa la un moment dat i s-a facut rau, chiar in timp ce se adresa asistentei.

Deputata in varsta de 50 de ani a fost dusa de urgenta la spital, insa din pacate nu a supravietuit. Momentan nu se cunosc motivele decesului reprezentantei miscarii lui Macron, insa vestea – care a cazut ca un trasnet in randul celor care au cunoscut-o pe Erhel – a iscat numeroase reactii de regret, postate pe retelele de socializare.

Informatia a ajuns la urechile opiniei publice franceze la cateva ore dupa ce tabara lui Macron a acuzat faptul ca ar fi fost victima unui atac cibernetic.

Emmanuel Macron si Marine Le Pen isi disputa, la alegerile din ultima zi a saptamanii, prima functie in statul francez.

sursa foto: Twitter/c_erhel_deputee

loading...