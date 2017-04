A pierit Cuba Gooding Sr. Cantaretul, gasit mort (VIDEO)

Cunoscutul actor american Cuba Gooding Jr. si-a pierdut tatal, cunoscutul cantaret caruia ii si poarta numele.

Seniorul – solist al trupei Main Ingredient, interpreta al hit-ului popular in anii ’70, “Everybody Plays The Fool” – a fost gasit fara suflare, joi, in propria masina, parcata pe o strada din California, din cate anunta presa internationala.

Echipajul care a intervenit in zona a chemat o ambulanta, insa din nefericire nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea cantaretului in varsta de 72 de ani.

Ramane ca autoritatile sa anunte care a fost cauza decesului lui Cuba Gooding Sr.



sursa foto: Facebook/Cuba Gooding