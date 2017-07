A pierit academicianul Augustin Buzura

Poza de la 16

Miliardarul american Warren Buffett a donat actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 3,17 miliarde de dolari fundatiei…

Jimmy Causey, condamnat la inchisoare pe viata, a evadat de doua ori intr-un an. O drona i-a…

Jahed Choudhury, acum in varsta de 24 de ani, este considerat a fi primul musulman homosexual care…

Seria de dezvaluiri din „National” cu privire la „mafia achizitiilor” din spitalele bucurestene, in frunte cu rolul…

News Un elev a obtinut un interviu cu seful Pentagonului

In mai, Washington Post a publicat o fotografie in care aparea, cu un dosar in mana, o…