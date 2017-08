A picat cea mai mare tranzactie din Capitala

Dedeman nu mai cumpara cladirile de birouri AFI Park 1-3: fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii companiei de bricolaj, si dezvoltatorul AFI Europe au anuntat decizia de a anula tranzactia de vanzare a trei cladiri de birouri din cadrul proiectului AFI Business Park.

Dupa informarea de acum cateva zile prin care Dedeman si-a exprimat intentia de a nu continua discutiile pentru achizitionarea cladirilor AFI Park 4 si 5, care nu faceau in fapt obiectul unui acord cu caracter obligatoriu, ambele parti au hotarat sa inceteze aceasta tranzactie si deopotriva sa nu procedeze la finalizarea intelegerii de transfer al cladirilor AFI Park 1-3, astfel ca AFI Europe va

continua sa opereze toate cladirile din parcul de business ca un complex de birouri unitar, precizeaza un comunicat al AFI Europe. AFI Park este un parc de business care se afla in imediata vecinatate a centrului comercial AFI Cotroceni. Proiectul AFI Park are o suprafata inchiriabila totala de 70.000 de metri patrati in cele 5 cladiri – AFI Park 1, 2, 3, 4 & 5. In noiembrie 2016, Africa Israel Investments, companie controlata de miliardarul israelian Lev Leviev, anunta ca toate cele cinci cladiri de birouri dezvoltate de AFI Europe in zona Cotroceni din Bucuresti vor fi vandute simultan. Compania Dedeman este prezenta pe piata din 1992, iar fratii Paval sunt primii antreprenori romani care au depasit pragul de un miliard de euro cifra de afaceri.