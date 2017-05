A murit Robert Miles, cunoscutul cantaret si DJ (VIDEO)

Lumea muzicii internationale sufera o pierdere grea: DJ-ul de muzica electronica Robert Miles a murit.

Compozitor, producatorul muzical, dar si DJ, Miles a sfarsit in mod neasteptat, la varsta de 47 de ani. Pana la momentul de fata nu se cunosc detalii exacte cu privire la conditiile in care a murit elvetianul cunoscut indeosebi drept autor al piesei “Children”, hit care a cucerit topurile radiourilor in anul lansarii, 1995, si care a ramas cat se poate de popular si in 2017. Apreciate de public au fost, de asemenea, piese precum “One and One” sau “Fable”, toate cuprinse pe albumul “Dreamland”.

Din cate scrie presa internationala, Miles – Robert Concina, pe numele sau real – ar fi murit in Spania, la Ibiza.

Printre cei care au transmis mesaje de regret, pe retelele de socializare, Dupa aflarea vestii ca Robert Miles a pierit se numara si doi DJ cunoscuti – Armin Van Buuren si Pete Tong.

sursa foto: Facebook/Robert Miles

loading...