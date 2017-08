A murit Patricia, fata cunoscutului compozitor Marius Teicu

Momente dramatice pentru muzicianul Marius Teicu. Unicul sau copil a pierit, miercuri, rapus de o boala nemiloasa, care a lasat doi copilasi fara mama.

La doi ani de cand incepuse lupta cu leucemia – de care credea, in primavara, ca scapase – organismul Patriciei Teicu a cedat, iar tanara in varsta de 41 de ani – pe care i-a implinit in urma cu doar cateva zile – a plecat dintre cei vii. Fiica muzicianului a murit la un spital din Capitala, conform Romania TV.

Patrician Teicu a fost casatorita cu actorul Dan Radulescu si mama a unui baietel si a unei fetite.

sursa foto: wowbiz.ro