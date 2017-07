A murit legendara actrita Jeanne Moreau

Una dintre cele mai mari actrite ale cinematrografiei franceze si mondiale a parasit scena vietii. Tristul anunt a fost facut in prima parte a zilei de luni.

Jeanne Moreau a pierit la venerabila varsta de 89 de ani, conform france24.com.

Actrita, scenarista si regizoare, dar si cantareata, Jeanne Moreau a primit, de-a lungul carierei in lumea filmului, numeroase distinctii importante, printre care un premiu la Cannes, decernat celei mai bune actrite, la editia din 1960, un premiu Bafta, cinci ani mai tarziu, dar si Premiul Cezar pentru cea mai buna actrita in 1992.

Printre cele mai cunoscute pelicule in care a jucat Moreau amintim “Jules et Jim” si “La vieille qui marchait dans la mer – “The Old Lady Who Walked in the Sea”.

sursa foto: facebook.com/pg/JeanneMoreau2014/