A murit Johnny Hallyday (VIDEO)

Lumea artistica franceza pierde un muzician al carui nume e cunoscut in lumea intreaga.

Johnny Hallyday a cedat lupta cu o boala necrutatoare. Solistul si actorul francez avea 74 de ani, peste 50 dintre ei petrecandu-i pe scena sau in studio. Din pacate, insa, cancerul, o boala cu care s-a luptat pana in ultima clipa, a infrant. Celei careia i-a revenit greaua misiune de a anunta ca artistul a parasit aceasta lume, in cursul noptii de marti spre miercuri, este sotia lui Jean Philippe Smet – Johnny Hallyday cum este cunoscut marelui public.

sursa foto: Facebook/ Johnny Hallyday