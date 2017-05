A murit in timp ce se intorcea de la o nunta

O femeie si-a gasit sfarsitul pe drumul catre casa, la finele unei petreceri la care fusese prezenta alaturi de sotul sau.

Odata incheiata nunta, familia pornise catre casa. Din pacate, insa, in momentul in care traversa soseaua, femeia in varsta de 55 de ani a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani.

Pe langa cadrele medicale, care au ajuns in zona pentru a-i acorda primul ajutor victimei, in zona au ajuns si politistii, care au inceput verificarile menite sa scoata la lumina conditiile in care a avut loc accidentul de pe soseaua ce face legatura intre localitatile Buzau si Vernesti. Conform voceabiz.ro, victima ar fi trecut strada prin loc nepermis, iar conducatorul auto ar fi avut carnetul suspendat.