A murit Denisa Raducu, solista cunoscuta drept Denisa Manelista

Sfarsit prematur pentru Denisa Raducu, tanara in varsta de doar 27 de ani, cunoscuta cu numele de scena Denisa Manelista de catre cei care ascultau acest gen muzical si ii apreciau vocea.

Dupa ce in ultimele luni organismul sau a fost macinat de o boala care a evoluat rapid, in ciuda faptului ca a fost internata in mai multe randuri si a luptat cu suferinta, Denisa a plecat din aceasta lume duminica dimineata.

O confirmare a tristei vesti a venit din partea Minodorei, solista fiind si apropiata de Denisa. “OFFF DENI MEU CE GOL IMENS SI CE TRISTETE AM IN SUFLET…SA TE ODIHNESTI IN PACE…ūüėďSINCERE CONDOLEANTE FAMILIEI!”, suna mesajul postat in urma cu scurta vreme pe pagina de Facebook a Minodorei.

sursa foto: Facebook/Denisa Raducu