A murit Carrie Fisher, actrita care i-a dat viata Printesei Leia (VIDEO)

O noua pierdere suferita de lumea artistica, la scurta vreme de cand George Michael a plecat dintre cei vii chiar de Craciun.

Actrita care i-a dat viata celebrei printese Leia, din seria ”Razbiul Stelelor”, a murit, in prima parte a zilei de marti. Carrie Fisher a cazut in ghearele mortii la cateva zile de cand suferise un infarct, in timp ce se afla intr-o cursa aeriana cu care revenea in Statele Unite, dupa ce fusese la filmari, in Marea Britanie. Vedeta lumii filmului scriitoare, totodata – avea 60 de ani.

Anuntul extrem de trist al mortii lui Carrie Fischer, nimeni alta decat fiica actritei Debbie Reynolds, a fost primit cu mare tristete la Hollywood, colegii sai din distributia seriei ”Razboiul Stelelor”, dar nu numai, transmitand multe mesaje de regret si condoleante familiei.

sursa foto: facebook/carrieffisher