A murit actrita Cristina Stamate

Lumea artistica – si echipa Teatrului de Revista “Constantin Tanase” – sufera o noua pierdere, la doar o zi de cand actrita Stela Popescu fusese condusa pe drumul fara de intoarcere.

Cristina Stamate a pierdut lupta cu suferinta. Cunoscuta actrita fusese internata la Floreasca joia trecuta, chiar in ziua in care se aflase ca Stela Popescu a fost gasita fara suflare in casa.

Desi medicii s-au straduit sa o ajute sa isi revina, din pacate actrita a cedat in fata mortii, la varsta de 71 de ani.