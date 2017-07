A murit actorul care l-a interpretat pe tatal lui Kevin, in “Singur acasa” (VIDEO)

News Manager din Arhiepiscopia Tomisului si o calugarita, re... Biserica Ortodoxa Romana e pusa in fata unei noi situatii neplacute, dupa ce s-a aflat despre retinerea…

Poza de la 16

News VIDEO. A fost spectacol pe cerul Capitalei. Imagini de ... Profitand din plin de vremea frumoasa, dar si de faptul ca e sambata, cateva mii de bucuresteni…

Politica Premierul asteapta un raport pe tema vaccinurilor antir... Seful Guvernului a mentionat, sambata, ca asteapta anumite lamuriri de la Florian Bodog, ministrul Sanatatii. La doar…

Politica Premierul Tudose, reactie dupa moartea politistului Sor... Pe fondul tragediei care a lovit Politia, urmare a uciderii omului legii, in gara Burdujeni, seful Guvernului…

Politica Politistul Sorin Vezeteu, decorat postmortem. Klaus Ioh... Omagiilor colegilor de breasla, indurerati de sfarsitul cumplit de care a avut parte politistul Vezeteu, li se…

News Cutremur de peste 4 grade in Italia O miscare telurica de peste 4 grade pe scara Richter a fost resimtit de locuitorii Italiei, in…

News Decizia Sinodului Mitropoliei Moldovei in cazul Episcop... La finele intrunirii pe care membrii forului bisericesc au avut-o vineri, la resedinta mitropolitana din Iasi, s-a…

SPORT Cum a primit Ilie Nastase decizia ITF si ce planuieste ... A trecut o zi de cand s-a aflat hotararea Federatiei Internationale de Tenis in cazul capitanului nejucator…

News Capitala, sub COD GALBEN de canicula Luna lui “Cuptor” isi confirma numele! In perioada urmatoare, in Bucuresti si in mai multe judete din vestul, sudul…

News A murit compozitorul Dumitru Lupu, sotul solistei Ilean... Zi deosebit de trista pentru muzica usoara autohtona, dar si pentru apropiatii cunoscutului compozitor Dumitru Lupu. Muzicianul…

SPORT Ilie Nastase, suspendat cu anii/Reactia FRT: decizia IT... La doar cateva zile de cand a implinit 71 de ani, Ilie Nastase a primit un “cadou”…

SPORT Begu joaca in semifinalele turneului de la Bucuresti Gratie victoriei din meciul disputat vineri dupa-amiaza, pe Arenele BNR din Capitala, Irina si-a asigurat prezenta in…

Politica E oficial: Seful DGPI poate fi numit fara aviz CSAT Klaus Iohannis a semnat decretul prin care se oficializeaza eliminarea necesitatii avizului Consiliului Suprem de Aparare a…

Politica Legislativul de la Chisinau cere retragerea trupelor ru... O declaratie a Parlamentului ce are in vedere retragerea fortelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova…

Politica Iohannis intoarce in Parlament legea privind functionar... Administratia Prezidentiala a transmis, vineri, faptul ca primul om in stat considera ca se impune reexaminarea, de…

News Ce a tinut sa transmita suspectul in cazul crimei din gara In timp ce familia si cunoscutii tanarului politist cazut victima unei agresiuni de o violenta rara asteapta…

News Politistul ucis in gara. Sefa MAI: “agresiunea a ... Au trecut ore grele pentru familia si colegii lui Sorin Vetezeu, politistul care a parasit aceasta lume…

News Salvamar lovit de un skijet, in Mamaia Un tanar care lucreaza ca salvamar a ajuns sa aiba nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a…

News Un tanar din Dolj, a 32-a victima a epidemiei de rujeola Un barbat in varsta de 29 de ani din judetul Dolj a pierit din cauza pojarului, in…

News Politist omorat. Ce se stie despre suspectul in cazul c... Autoritatile ancheteaza cazul care a socat o tara intreaga si a indoliat familia unui tanar agent de…

Politica Mesajul lui Tudose, la sosirea la Chisinau Mihai Tudose a ajuns, in prima parte a zilei de vineri, in capitala Republicii Moldova, unde are programate…

News Prim-procuror din Botosani, retinut pentru 24 de ore Dupa ce deunazi s-au facut perchezitii si audieri, in cursul diminetii de vineri DNA-ul a anuntat retinerea…

News Solistul Linkin Park gasit mort. Avea doar 41 de ani (VIDEO) Fanii ii asteptau pe scena, in cadrul turneului ce urma sa inceapa saptamana viitoare. Seara trecuta, insa,…