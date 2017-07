A lesinat asteptand la coada pentru vouchere de bicicleta, la Primarie

O persoana din randul celor care asteptau, marti dimineata, la coada formata in fata Registraturii generale a Primariei Capitalei -interesate sa depuna cereri pentru a primi vauchere cu care sa-si cumpere biciclete – a avut nevoie de ajutorul medicilor.

Martorii au chemat ajutoare pentru o femeie care a lesinat, iar la fata locului a ajuns un echipaj de la salvare. Cadrele medicale au reusit sa o ajute pe aceasta sa isi revina.

Si la momentul de fata, la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii al Primariei Capitalei se afla persoane care stau la coada, pentru ca vor sa se inscrie in programul “Biciclisti in Bucuresti”, prin care se dau 5.000 de vouchere fiecare in valoare de 500 de lei. Aceste vouchere pot fi folosite pentru cumpararea de biciclete sau alte mijloace de transport nepoluante pe 2 roti. Trebuie spus, insa, ca Primaria Generala a anuntat ca aceste solicitari se pot depune si online.