A inceput dezbaterea motiunii. Parlamentarii PSD au iesit din sala

In absenta celor doi sefi ai Camerelor, dar cu premierul Tudose si mai multi ministri in sala, la Parlament a inceput sedinta in care se dezbate motiunea liberalilor indreptata catre actualul Executiv.

La momentul de fata se citeste textul motiunii de cenzura. E de mentionat ca, inainte ca a acest lucru sa se intample, dupa ce s-a facut prezenta si s-a constatat ca exista cvorum, alesii neamului de la PSD au parasit sala.

In afara Parlamentului, liberalii spera sa formeze un lant uman, in care sa se prinda romanii nemultumiti de actualul Guvern. Demersul fusese anuntat pentur ora 11, ora de incepere a sedintei comune a Parlamentului, in care se dezbate motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de parlamentari ai USR si PMP.

sursa foto: captura video Antena3