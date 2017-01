A inceput Australian Open. Simona Halep, in deschidere!

Tenismena noastra, locul 4 WTA, deschide turneul, cu partida care se va desfasura pe arena Rod Laver, impotriva americancei Shelby Rogers.

“Este un lucru special sa deschizi turneul, pe cel mai mare stadion. Dar am mai jucat inainte aici, asa ca este OK. (…)Va fi un meci greu, dar incerc sa dau totul si imi doresc mult sa castig”, spune Simona, care in 2014 si 2015 a ajuns pana in sferturile de finala, asigurandu-si fanii ca o cunoaste bine pe adversara sa din primul tur.

Pe langa Halep, Romania este reprezentata in competitia de la Antipozi, de Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Carstea, Patricia Tig, Ana Bogdan, Horia Tecau si Florin Mergea.

Novak Djokovic (invingator, anul trecut) si Andy Murray sunt cotati favoriti la castigarea turneului, insa in grafic sunt si Roger Federer si Rafael Nadal, revenirea ultimilor doi asigurand un rating urias pentru televiziuni. In cazul unei victorii, Djokovic va realiza un record absolut: sapte titluri, la Australian Open! La feminin, favoritele sunt Angelique Kerber, Serena Williams, dar un cuvant de spus au si Agnieska Radwanska sau Garbine Muguruza.

Organizatorii Grand Slam-ului au anuntat ca suma totala a premiilor este 33 de milioane de dolari australieni (circa 24 milioane USD), un record in istoria celor 103 de editii ale turneului. Castigatorul Australian Open isi va trece in cont 2.659.000 de dolari (520.000, la dublu si 135.000, la mixt).