A furat diamantele chiar de sub nasul bijutierului!

Un hot a reusit sa subtilizeze diamante si bijuterii in valoare de 5,5 milioane de euro, din fata unui vanzator dintr-un magazin de lux aflat in centrul Parisului.

Pagubitul este marca elvetiana de bijuterii De Grisogono, care, in urma unei programari, a primit in propriul showroom un barbat de aproximativ patruzeci de ani, recomandat drept un “specialist in bijuterii care efectueaza o tranzactie pentru un tert”.

Bijutierul i-a expus individului mai multe piese, dar “specialistul” s-a declarat interesat de “doua diamante brute si de doua inele cu diamante si pietre pretioase”. Dupa mai multe discutii, barbatul a parasit bijuteria fara sa cumpere nimic. Abia dupa cateva ore, angajatul magazinului si-a dat seama ca cele patru bijuterii au fost furate chiar de sub ochii sai, hotul lasand in cutiile de prezentare falsuri fara valoare.

Marca De Grisogono a fost fondata in 1993 de catre libanezul Fawaz Gruosi, un specialist(de data asta, autentic) in prelucrarea diamantelor negre.