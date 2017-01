A fost prelungita avertizarea de ninsori. Gerul nu se domoleste, cel putin pana joi

Desi in capitala ninsoarea s-a oprit de aproape doua ore, nu la fel de bine stau lucrurile, la acest capitol, in alte judete ale tarii, unde prognoza arata ca precipitatiile specifice iernii vor continua sa isi faca simtita aparitia pana tarziu in noapte.

Chiar daca situatia e clar mai buna, comparativ cu orele precedente, daca este sa ne luam dupa faptul ca nu mai sunt avertizari Cod Portocaliu, e important de avut in vedere ca un COD GALBEN de vant si ninsori viscolite cuprinde, mai nou, 11 judete din sud-estul, estul si nord-estul Romaniei. Din directia Administratiei Nationale de Meteorologie s-a anuntat faptul ca pana la ora 23, cel putin, va ninge in mare parte din Moldova, dar si in Muntenia, in regiunea Carpatilor de Curbura, dar si -incepand cu orele serii – in sudul Dobrogei. Totodata, vantul va fi mai puternic, de pana la 60 km/h, in sudul si centrul Moldovei, in esutl Munteniei, dar si in Dobrogea, asteptandu-se sa viscoleasca si sa spulbere zapada.

Totodata, specialistii de la ANM spun ca, incepand cu ora 13 si pana joi dimineata, la ora 10, vremea ca fi foarte rece, chiar geroasa la inceputul si finalul zilei, in mare parte din tara. La nivel de valori indicate de termometre, limitele s-ar putea incadra, in intervalul mentionat, intre -17 si -10 grade, cu precizarea ca nici in timpul zilei temperaturile nu vor trece de pragul de inghet.

sursa foto: ANM