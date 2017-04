A fost impuscat in piept, dar telefonul Huawei i-a salvat viata!

Un barbat din Santiago de Chile a scapat ca prin minune dupa ce in prealabil a fost impuscat in piept in timpul unui jaf petrecut in capitala chiliana. Desi atins de glont, tanarul a supravietuit gratie telefonului mobil purtat la piept. Este vorba despre un aparat produs de gigantul chinez Huawei, apreciat pentru caracteristicile speciale oferite telefoanelor sale, inclusiv iata! rezistenta la gloante. Tanarul a mers la o banca din Santiago de Chile, impreuna cu unchiul sau, pentru a retrage suma de 3.000.000 de pesos (4.600 de dolari USD) din contul de pensie al rudei sale. Imediat dupa ce au scos banii de la banca, cei doi barbati s-au asezat la o terasa pentru a bea o cafea, dar au fost abordati imediat de trei talhari. Unul dintre acestia a scos pistolul si, pentru ca tanarul nu a vrut sa dea de buna voie banii din geanta, a apasat pe tragaci, nimerind in plin. Din fericire, victima avea telefonul la piept, un Huawei Honor 5X, care a oprit glontul, salvandu-i viata. Potrivit presei chiliene, doi dintre hoti au fost arestati, in timp ce al treilea a reusit sa fuga cu banii. Un incident oarecum similar a avut loc anul trecut in Africa de Sud, cand un om de afaceri a fost impuscat in piept, la mica distanta, in timpul unui jaf armat in afara casei sale din Cape Town, insa glontul cu calibrul de 9 mm a ricosat din smartphone-ul sau, un Huawei P8 Lite, tinut in buzunarul jachetei.