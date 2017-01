A fost iar cutremur in Vrancea

O noua miscare seismica a avut loc vineri dupa-amiaza, in zona Vrancea.

Specialistii de la Institutul National de Fizica a Pamantului au anuntat ca a fost vorba despre un cutremur de 3.8 grade, ce a avut loc la un minut dupa ora 16, la o adancime de peste 138 de kimometri fata de nivelul solului.

A fost al optulea cutremur de la inceputul anului si al cincilea de peste 3 grade care a fost inregistrat de seismografe de la trecerea in 2017. Joi, de exemplu, in Vrancea au avut loc patru miscari telurice – de 3, 3.9, 3.8 si, respectiv, 4.1 grade pe Richter.

Cel mai puternic seism care a avut loc in ultima perioada in Vrancea a fost cel din 28 decembrie, de 5.3 grade pe scara Richter, care s-a resimtit puternic si in Bucuresti.

