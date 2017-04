A fost cutremur, miercuri dupa-amiaza, in Buzau

Dupa ce in perioada Pastilor nu s-au inregistrat miscari telurice pe suprafata teritoriului autohton, pamantul s-a cutremurat, miercuri dupa-amiaza.

Seismul s-a produs in urma cu circa o jumatate de ora, mai exact la 14 si 15 minute, si a avut, din cate au transmis reprezentantii Institutului National de Fizica a Pamantului, o magnitudine de 3.5 grade pe Richter.

Epicentrul cutremurului din 19 aprilie, produs la o adancime de 140 de kilometri, a fost stabilit in judetul Buzau.

Precedenta miscare telurica inregistrata in tara data din seara zilei de 15 aprilie. Cutremurul respectiv a avut 2.5 grade pe scara Richter. Insa cel mai puternic seism inregistrat in tara de la inceputul anului ramane cel de 5 grade, care s-a produs in 8 februarie.