A fost cutremur in zona Vrancea

O miscare telurica a fost inregistrata de seismografe in cursul diminetii acestei zile.

Cutremurul s-a produs in zona Vrancea, mai exact in judetul Buzau, la 24 de minute dupa ora 8.

Specialistii de la Institutul National de Fizica a Pamantului au transmis ca seismul a avut 3.4 grade pe Richter si s-a produs la o adancime de circa 131 de kilometri, la 25 de kilometri de orasul Nehoiu si la 44 de kilometri de Covasna.

Cel mai puternic cutremur ce a avut loc in tara in ultima perioada ramane cel din dupa-amiaza zilei de 28 octombrie. A avut 4,2 grade pe Richter si a avut epicentrul in acelasi judet.