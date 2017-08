A fost cutremur, duminica, in judetul Mures

O miscare telurica s-a produs, in cursul diminetii acestei ultime zile ale saptamanii, intr-o zona in care se porduc destul de rar seisme – si anume in judetul Mures.

A fost un cutremur de suprafata si de intensitate mica – si anume 2.7 grade pe Richter, din cate au anuntat specialistii de la Institutul National de Fizica a Pamantului, inregistrat la 17 minute dupa ora 06, la o adancime de circa 14 kilometri. Seismologii au precizat faptul ca miscarea telurica de duminica dimineata s-a produs la 14 kilometri de orasul Iernut si la 30 de kilometri de Tirgu Mures.

Cutremurul de duminica dimineata vine la doar cateva zile in care in zona Vrancea – judetul Buzau au avut loc doua cutremure de peste 4 grade, pe 1 si 2 ale lunii. Au fost seisme de 4.6 si respectiv 4.9 grade pe scara Richter, conform aceleiasi surse.