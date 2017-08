A fost anulata licitatia pentru cele 400 de autobuze au aer conditionat

Cum Primaria Capitalei nu a primit nicio oferta pentru cumpararea lor(un contract estimat la 112 milioane de euro), ramane cum am stabilit: bucurestenii se vor sufoca in continuare in autobuzele-sauna ale RATB.

“Este ultima vara fara aer conditionat in mijloacele de transport in comun. Suntem in plina procedura de licitatie pentru cumpararea a 400 de autobuze noi, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze, toate moderne, ultra moderne, dotate cu aer conditionat, pe langa alte facilitati tehnice”, a anuntat pe 4 august primarita Firea. Termenul initial de depunere a ofertelor a fost programat pentru 14 august si apoi a fost prelungit la 16 august. Asa ca “Aceasta procedura a fost trecuta in starea anulare in mod automat deoarece la data limita de depunere oferta nu exista nici un ofertant inscris care a depus oferta de pret”, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice(SEAP). Nu este clar deocamdata care sunt cauzele anularii licitatiei, pentru ca tot pe SEAP apar 17 oferte depuse, dintre care doua figureaza drept” retrase”, iar 15 apar ca “necastigatoare”. Nu-i nimic, Primaria si RATB merg inainte, ultima(cea mai hulita institutie din Capitala) are „in derulare” o alta licitatie pentru dotarea cu aer conditionat a 150 de autobuze, un contract estimat la 11,04 milioane de lei fara TVA si, cascadorii plansului, ofertele vor fi deschise la …13 septembrie. De ce nu la Boboteaza, dna edil, ca oricum vara, asta „ultima”, e pe terminate?