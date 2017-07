A fost alerta pe Aeroportul din Cluj, in urma spuselor unui pasager

Autoritatile clujene au fost puse pe jar de declaratia unui pasager aflat la bordul unei aeronave ce ar fi trebuit sa decoleze dis de dimineata de pe aeroportul local, cu destinatia Londra Luton.

Un anunt in acest sens a venit chiar din directia reprezentantilor Aeroportului “Avram Iancu” din Cluj, care au transmis ca episodul s-a inregistrat cu cinci minute inainte de ora 6, in cazul cursei Wizz Air W63301, cand ‘unul din pasageri a facut afirmatia ca are o „ bomba in bagajul de cabina”’, spuse care au alertat factorii de decizie in situatii de acest gen. “Avand in vedere gravitatea situatiei create au fost declansate procedurile specifice”, se mentioneaza in comunicatul in cauza, de unde aflam ca alarma s-a dovedit a fi nereala.

Calatorul care a gasit de cuviinta sa faca un astfel de anunt a ajuns pe mana oamenilor legii. “Pasagerului i-a fost intrerupta calatoria si a fost preluat pentru cercetare de catre organele abilitate. Alarma s-a dovedit a fi falsa”, transmit oficialii aerogarii amintite.

Din pacate, ceilalti oameni aflati la bordul avionului respectiv au avut de suferit – fara vreo vina- de pe urma gestului pasagerului respectiv – cursa a inregistrat o intarziere de 2 ore si 45 de minute.

sursa foto: Facebook/airportcluj.ro