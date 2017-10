A facut avere vanzand fotografii cu picioarele sale!

O femeie in varsta de 32 de ani din Ontario, Canada, se lauda ca produce aproape 80.000 de dolari pe an din postarea pe Instagram a unor fotografii cu picioarele sale. Mai precis cu gleznele si talpile sale. Fetisul nu este unul nou, iar adeptii fanteziei sexuale nu sunt deloc putini. Discutam despre podofilie, care se traduce prin atractia sexuala pentru picioare, talpa piciorului ori degetele de la picioare. Conform specialistilor, foarte multi dintre cei interesati de acest concept (asa numitii “footboys”) considera talpa piciorului o zona care ii excita suficient de mult, exact cum se intampla cu alte parti atractive ale corpului. Canadianca Jessica Gould trimite prietenilor de pe Instagram, contra cost si la cerere, fotografii cu picioarele sale, iar ofertele sunt destule, avand in vedere ca femeia are 10.000 de adepti pe reteaua de socializare. Cei care doresc poze cu picioarele Jessicai Gould – care posteaza sub numele de Doamna Scarlett – pot primi imagini abia dupa ce platesc o taxa intr-un cont paypal.