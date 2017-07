A eliberat in mare mii de sticle cu mesaje si a primit o scrisoare de protest

Un barbat din Marea Britanie, ramas vaduv in urma cu 18 luni, a decis sa-si refaca viata alaturi de o alta femeie. Metoda aleasa, una inedita. Craig Sullivan (49 de ani) a eliberat in mare mii de mesaje in sticle. Acestea contineau un text de genul celor publicate la rubrica matrimoniala: Daca sunteti o doamna in cautarea dragostei, atunci astazi am putea fi cei mai norocosi doi oameni de pe planeta. As vrea sa cred ca exista un motiv bun pentru faptul ca aceasta sticla a ajuns in mainile dumneavoastra. Luati legatura cu mine sau trimiteti un mesaj. Dupa cateva saptamani, vaduvul a primit un raspuns. Dar nu unul pe care si l-ar fi dorit. O femeie din Tara Galilor i-a scris ca intelege drama traversata, gaseste gestul drept unul romantic, insa modul in care a fost pus in practica demersul este unul total nepotrivit. Concret, sticlele din plastic aruncate in mare afecteaza mediul inconjurator. Persoana care i-a scris lui Sullivan, originara din Rhossili, peninsula Gower, sustine ca peste 30 de recipiente eliberate de vaduv au fost stranse de pe plaja locala de catre lucratorii Societatii de Conservare Marina. Recipientele lui Sullivan au fost reperate si pe cateva rauri din Scotia, localnicii din Dumfries si Galloway fiind de asemenea intrigati. Barbatul este rugat sa inceteze cu acest demers, daca nu doreste sa se aleaga cu o plangere: “Sper sa gasesti pe cineva, dar sa-ti gasesti jumatatea intr-un mod ceva mai ecologic”, i-a transmis femeia.