A doua zi caniculara in Capitala: maximele pot ajunge la 37 de grade

Temperaturile caniculare continua sa-si faca simtite prezenta in vestul, centrul si sudul tarii. Este a doua zi in care avertizarea COD GALBEN de caldura si disconfort termic accentuat, emisa inca de luni, este in vigoare.

Conform ANM, termometrele pot arata, in cursul acestei zile, maxime de 34-37 de grade, izolat si spre 38 de grade, in Banat si vestul Olteniei.

Totodata, specialistii au transmis faptul ca “indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor”, ceea ce inseamna, practic, ca valul de caldura va fi si mai greu de suportat, pe fondul disconfortului termic.