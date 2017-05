A dat in judecata hotelul pentru a afla cine e tatal copilului!

Povestea pare desprinsa dintr-un scenariu de film. O tanara a cunoscut un tip in timpul unei deplasari in interes de serviciu efectuate in Germania. S-a culcat cu el, desi il vedea pentru prima oara in viata – e posibil nici sa nu-l fi vazut deloc, pentru ca era prea beata – iar dupa ceva vreme a ramas insarcinata. Aventura de o noapte a avut loc intr-un hotel din Halle, vechi oras hanseatic din landul Saxonia-Anhalt. Dupa 9 luni de la aventura, femeia a dat nastere unui baietel, botezat Joel, insa mama nu a mai reusit sa dea de urma tatalui. Stie doar ca il cheama „Michael“ si atat. Nici macar nu-si mai aducea aminte cum arata. Inalt sau scund, blond sau saten. Bun sau slab la pat. Corporatist sau functionar la stat. Liviu Varciu sau Stefan Stan. In fine, in speranta ca angajatii hotelului din Halle o vor ajuta sa-l gaseasca pe „Michael“ al ei, tanara a contactat conducerea stabilimentului, solicitand numele si prenumele barbatului cu care ea a ocupat o camera de la nivelul 2 al hotelului respectiv, in seara respectiva. Deoarece a fost refuzata categoric, femeia a dat in judecata hotelul, iar zilele trecute Tribunalului districtual din München (lantul hotelier are sediul in capitala Bavariei) a respins cererea ca nefondata, instanta invocand dreptul la protectia datelor cu caracter personal. In plus, poate ca omul era insurat si un tata (deja tata!) responsabil, asigurandu-se astfel respectarea vietii private si intimitatea cetateanului. Femeia a ramas cu buza umflata (si cu un copil), singura informatie primita fiind aceea ca, in noaptea cu pricina, in hotel s-au cazat 4 de „Michael“.

