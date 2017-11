A cazut cortina si pentru Cristina Stamate

Imediat dupa disparitia Stelei Popescu, moartea rapeste inca o mare actrita a Romaniei. Cristina Stamate, care fusese internata la Spitalul Floreasca chiar in ziua in care a murit Stela, a incetat ieri din viata.

“Cu putin inainte de ora 7,00, in aceasta dimineata, a decedat”, a anuntat ieri Bogdan Oprita, purtatorul e cuvant al Spitalului Floreasca. Actrita, care avea 71 de ani, suferea de boli cardiace si de alte afectiuni, starea ei inrautatindu-se brusc in ultimele zile. Astazi, publicul ii va putea aduce un ultim omagiu in foaierul Teatrului Constantin Tanase, unde este depus trupul neinsufletit, miercuri Cristina Stamate urmand sa fie inmormantata la cimitirul Bellu din Capitala. Cristina Stamate s-a nascut in 8 februarie 1946 la Bucuresti. A absolvit la clasa actorului si profesorului Alexandru Finti si a fost repartizata la Teatrul Dramatic din Arad. Dupa doi ani, atunci cand a fost organizat un spectacol de Revista la teatru, in Bucuresti, a avut un succes imens, iar incasarile au inceput sa creasca. A jucat in sute de spectacole cu mii de reprezentatii, atat la Sala Savoy, cat si la Teatrul de Vara Herastrau. Cristina Stamate a jucat si in spectacole pentru Teatrul National de Televiziune si pentru Teatrul National Radiofonic, iar pe marele ecran, in “Secretul lui Bachus”, un film de comedie din 1984, in regia lui Geo Saizescu.